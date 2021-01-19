Перед пожаром прогремел взрыв, сообщают очевидцы.

В Днепропетровской области горит церковь: Люди спасают иконы ГСЧС

19 января, во вторник, в Днепропетровской области загорелась церковь святого Феодосия Черниговского. Масштабный пожар распространился с купола. Подробности передает пресс-служба ГСЧС и очевидцы в соцсетях.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в селе Новоалександровка. Местные жители рассказали, что перед пожаром под куполом церкви произошел взрыв, а затем огонь начал распространяться по территории здания.

В ГСЧС объяснили, что о возгорании храма стало известно в 13:40. Пока что информации о жертвах и пострадавших нет. На месте происшествия работают 35 спасателей и 6 единиц техники.

Фото с места происшествия ГСЧС

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В это же время очевидцы в социальных сетях заявили, что люди спасают из горящей церкви иконы.

“…сказали, оба купола рухнут. На месте работают 5 пожарных бригад, говорят взорвалось что-то“, – говорится в сообщении.

Точная причина масштабного пожара пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в доме многодетной семьи погибла 2-летняя девочка.