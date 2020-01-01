Полиция возбудила дело.

На Ровенщине обстреляли дом предпринимательницы. Женщина нашла утром поврежденные окна и предметы, похожие на части пуль. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывалось, что 22 января к правоохранителям с заявлением обратилась 31-летняя жительница одного из сел. Она заявила, что около 10 утра обнаружила, что ее окна были повреждены. Считается, что причиной был обстрел.

Владелица дома рассказала, что подозрительные звуки слышала около 04:00. Также она слышала лай собаки. Проводя следственные мероприятия, полиция нашла между камерами оконных стеклопакетов четыре предмета, которые были похожи на пули.

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В данный момент правоохранители рассматривают разные версии. Не исключено, что инцидент связан с профессиональной деятельностью мужа предпринимательницы. Он является депутатом местного совета.

Ранее сообщалось, что в Днепре иномарка сбила женщину в день ее рождения.