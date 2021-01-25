В Раде приняли экстренные меры против кнопкодавства

Сейчас внедрено одно техническое решение, но планируется более глобальная модернизация системы "Рада".

В рамках борьбы с кнопкодавством в сессионном зале Верховной Рады отключили от системы “Рада“ свободные места. Также прорабатываются другие механизмы, чтобы неперсональное голосование как явление отошло в прошлое. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета 25 января, пишет “Украинская правда“.

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“Этого (кнопкодавства) почти уже нет, но “почти“ нас также не устраивает ... Мы должны сделать так, чтобы это был не совсем приятный этап в истории Верховной Рады Украины. Главное в этом предложении слово - “истории“, - заявил глава парламента.

Разумков проинформировал о технических вещах, которые уже были введены. В частности отключены все свободные места в сессионном зале, которые зарезервированы для нардепов-мажоритарщиков от территорий, которые сейчас оккупированы. Ранее нардепы частенько пользовались этими свободными местами.

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Также сейчас разрабатывается механизм, который позволит народному депутату голосовать исключительно со своего места. По словам спикера, когда заработает новая система “Рада“, в зале на 100% будет снята возможность кнопкодавства. В зале также установят дополнительные видеокамеры для фиксации голосования депутатов.

Напомним, о проблеме кнопкодавства в Раде снова активно заговорили после назначения скандального главы МОН Сергея Шкарлета. При этом “слуги“ поначалу не хотели отключать свободные места в зале.