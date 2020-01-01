Украинский воин получил тяжелое ранение при обстреле на Донбассе

Украина уже сообщила в ОБСЕ об очередном грубом нарушении режима прекращения огня.

В понедельник, 25 января, во время обстрела на Донбассе получил ранение боец Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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“Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Золотого получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненному уже оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен “режим тишины“ и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ, - отметили представители Украины в ТКГ.

Напомним, ОБСЕ обнаружила десятки “Градов“ и танков боевиков у линии фронта. Военная техника расположена с нарушением договоренностей об отведении вооружений.