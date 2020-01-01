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Словакия станет участником Крымской платформы – МИД

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Политики открыли совместный экспертный форум.
Словакия станет участником Крымской платформы – МИД
Словакия станет участником Крымской платформы – МИД
УНИАН

Словакия станет участником Крымской платформы. Саммит состоится в августе в Киеве. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

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По данным пресс-службы ведомства, во вторник, 26 января, госсекретарь МИД Словакии Ингрид Броцкова и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова открыли совместный экспертный форум.

Украинская сторона, говоря о ситуации во временно оккупированном Крыму, отметила не только ухудшение ситуации с правами человека, но и милитаризацию территорий. Так, с начала оккупации Россия призвала в свою армию более 28 тыс украинцев.

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Джапарова также объяснила Словакии механизмы и цели саммита Крымской платформы. Она отметила, что мероприятие пройдет 23 августа в Киеве, а также поблагодарила государство за готовность стать участником платформы.

Ранее сообщалось, что оккупанты продали завод “Коктебель“ почти за $1,5 млн.

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Теги: Крымская платформа, Словакия, саммит, Киев, форум
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