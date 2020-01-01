В Запорожье следователь вымогал 282 тыс грн взятки

Взамен он обещал фигуранту изменить меру пресечения.

В Запорожской области правоохранители во время получения взятки задержали следователя одного из районных управлений полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, сотрудник полиции вымогал и получил взятку в размере 282 тыс. гривен. Взамен он обещал лицу, которое находится под стражей по подозрению в мошенничестве, изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следователя задержали при получении всей суммы взятки. Следственные действия продолжаются.

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Ранее правоохранители задержали чиновницу Антимонопольного комитета Украины, которую подозревают в вымогательстве и получении огромной взятки.