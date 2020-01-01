Украину заметает снегом: Синоптики показали карту непогоды
Из-за циклона Украину начало заметать снегом. Температура воздуха снова упала. Из-за непогоды в некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. Синоптики Укргидрометцентра показали погодную карту, объяснив, каким областям стоит ждать метелей и снегопадов.
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Так, по данным специалистов, до 28 января в Одесской и Николаевской областях будет наблюдаться чрезвычайный снег. Выпадет до 40 см осадков. Также поднимется сильный ветер. Его скорость составит от 15 до 20 м/с.
Из-за ухудшения погоды в указанных регионах ожидаются метели, снежные заносы и налипание мокрого снега. Объявлен 3, красный, уровень опасности.
В Кировоградской области также будут сильные снегопады. Выпадет до 30 см осадков. Из-за угрозы налипания мокрого снега объявлен 2, оранжевый, уровень опасности.
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В Укргидрометцентре отметили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях выпадет до 15 см снега. На дорогах будет гололед. Объявлен 1, желтый, уровень опасности.
Синоптики прогнозируют, что плохая погода приведет к нарушению и прекращению движения транспорта. Также часть населенных пунктов может быть обесточена.
Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов.