Украину заметает снегом: Синоптики показали карту непогоды

В двух областях выпадет до 40 см осадков.

Из-за циклона Украину начало заметать снегом. Температура воздуха снова упала. Из-за непогоды в некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. Синоптики Укргидрометцентра показали погодную карту, объяснив, каким областям стоит ждать метелей и снегопадов.

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Так, по данным специалистов, до 28 января в Одесской и Николаевской областях будет наблюдаться чрезвычайный снег. Выпадет до 40 см осадков. Также поднимется сильный ветер. Его скорость составит от 15 до 20 м/с.

Из-за ухудшения погоды в указанных регионах ожидаются метели, снежные заносы и налипание мокрого снега. Объявлен 3, красный, уровень опасности.

В Кировоградской области также будут сильные снегопады. Выпадет до 30 см осадков. Из-за угрозы налипания мокрого снега объявлен 2, оранжевый, уровень опасности.

Погодная карта Укргидрометцентр

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В Укргидрометцентре отметили, что в Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях выпадет до 15 см снега. На дорогах будет гололед. Объявлен 1, желтый, уровень опасности.

Синоптики прогнозируют, что плохая погода приведет к нарушению и прекращению движения транспорта. Также часть населенных пунктов может быть обесточена.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов.