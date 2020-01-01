Женщину могут посадить на 10 лет.

Избила до смерти 4-летнюю дочь: В Хмельницком будут судить горе-мать depositphotos.com

В Хмельницком будут судить женщину, которая до смерти избила свою 4-летнюю дочь. Горе-мать пыталась выдать травмы ребенка за эпилептические припадки. Подробности передает пресс-служба областного управления Нацполиции.

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По данным следствия, трагедия произошла 7 октября 2020 года. Около 20:30 правоохранителям поступило сообщение от врача детской больницы. Он рассказал, что в реанимацию была доставлена 4-летняя девочка. Ребенок с травмами находился без сознания.

Сотрудники полиции прибыли по месту жительства пострадавшей. Они выяснили, что девочка и ее старшая сестра ранее жили в детском доме, их изъяли из семьи. 34-летняя мама детей вышла замуж и с помощью судебного разбирательства вернула девочек.

Правоохранителям женщина рассказала, что ребенок получил травмы во время эпилептических припадков. Но в детском доме заявили, что раньше с девочкой подобных ситуаций не случалось.

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Врачи осмотрели пострадавшую и пришли к выводу, что травмы были получены в результате избиения. Позже было установлено, что телесные повреждения, в том числе головы, наносила именно мать.

Медики старались спасти девочку, но сделать это им не удалось. Мать погибшей находилась под стражей. Дело передано на рассмотрение в суд. Подозреваемой грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине зять подстрелил тещу во время ссоры.