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Украинских школьников могут отправить на "дистанционку" из-за погоды

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Минобразования направило в регионы срочное письмо.
Украинских школьников могут отправить на "дистанционку" из-за погоды
Украинских школьников могут отправить на "дистанционку" из-за погоды
depositphotos.com

Украинских школьников могут отправить на “дистанционку“ из-за сильного ухудшения погодных условий. О том, какие регионы могут изменить форму обучения, сообщила пресс-служба ведомства.

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Так, Минобразования уже направило срочное письмо главам учебных заведений Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областей.

В сообщении министерство подчеркивает необходимость быть готовыми к организации дистанционного обучения на дому. Это же касается дошколят и студентов. Также рекомендуется всем учреждениям, которые относятся к сфере управления МОН, не допустить переохлаждения среди учащихся в период ухудшения погоды.

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Как сообщалось ранее, Украину заметает снегом. Из-за действия циклона в двух областях ожидается до 40 см снега. Синоптики опубликовали карту непогоды.

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Теги: школы, Минобразования, МОН, погода, вуз, студент
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