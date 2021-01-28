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На Львовщине поймали на взятке руководителя лесхоза

Комментариев: 1
Госслужащий требовал 70 тыс. грн. за беспрепятственную выдачу ордера на вырубку леса.
Главу лесхоза подозревают в коррупции
Главу лесхоза подозревают в коррупции
facebook.com/MVS.LVIV

Главу лесхоза на Львовщине разоблачили в получении неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в регионе была организована схема вымогательства и выбивания денег у бизнесменов, занимающихся переработкой древесины. В преступной деятельности оказался замешан руководитель лесхоза.

Чиновник требовал 70 тыс. грн за беспрепятственный отпуск древесины. За эти деньги он обещал не усложнять процедуру выдачи ордера на вырубку леса.

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Мздоимца задержали на горячем – во время получения транша в размере 42 тыс. грн. До этого правоохранители зафиксировали два факта передачи ему по 28 тыс. грн.

Главу лесхоза арестовали, решается вопрос о вручении ему подозрения. За получение неправомерной выгоды фигуранту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Также ему могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфисковать имущество.

Напомним, ранее мы писали, что подсчитано, какой ущерб Украине нанесла незаконная продажа елок.

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Теги: фото, взятка, коррупция, лесхоз, полиция, Львовская область
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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    28.01.2021, 13:33
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Наконец-то. Не прошло и 35 лет. 9 из 10 руководителей лесных управлений необходимо на березу. Обычные вредители представляющие государство
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