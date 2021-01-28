На Львовщине поймали на взятке руководителя лесхоза

Госслужащий требовал 70 тыс. грн. за беспрепятственную выдачу ордера на вырубку леса.

Главу лесхоза на Львовщине разоблачили в получении неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в регионе была организована схема вымогательства и выбивания денег у бизнесменов, занимающихся переработкой древесины. В преступной деятельности оказался замешан руководитель лесхоза.

Чиновник требовал 70 тыс. грн за беспрепятственный отпуск древесины. За эти деньги он обещал не усложнять процедуру выдачи ордера на вырубку леса.

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Мздоимца задержали на горячем – во время получения транша в размере 42 тыс. грн. До этого правоохранители зафиксировали два факта передачи ему по 28 тыс. грн.

Главу лесхоза арестовали, решается вопрос о вручении ему подозрения. За получение неправомерной выгоды фигуранту грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Также ему могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфисковать имущество.

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