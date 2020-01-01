Регистрировать препарат в стране не будут, заявил министр.

"Можете истерить": В Минздраве отказались от COVID-вакцины из РФ УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина отказалась от COVID-вакцины из РФ, несмотря на реакцию политиков. Подробности он рассказал во время брифинга.

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По словам Степанова, в стране не будут регистрировать российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V“. Так, недавно одна из политических партий начала требовать зарегистрировать препарат из РФ, устроив “истерию“. О какой силе идет речь, политик не сообщил.

“Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины “Спутник V“. Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет“, – отметил министр во время брифинга.

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Стоит отметить, что Виктор Медведчук в начале января заявил, мол харьковская компания решила подать “Спутник V“ на регистрацию в Украине. В “Медзакупках“ позже отметили, что оснований для покупки препарата нет.

Также вакцина РФ с конца января проходит регистрацию в Евросоюзе. Но решение по препарату вынесено еще не было.

Ранее сообщалось, что Киев выделит 140 млн на покупку COVID-вакцин. Виталий Кличко уже ведет переговоры с производителями.