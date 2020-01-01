Температура быстро проходит: Врач назвал симптомы легкой формы COVID

Бессимптомная форма коронавируса встречается очень редко, ее почти нет, заявил медик.

Врач одного и диагностических медцентров Львова Тарас Жиравецький назвал симптомы легкой формы COVID-19. В их число входит слабость и температура, которая быстро проходит. Слова медика передает “ТСН“.

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Обоняние может пропасть как при тяжелой, так и при легкой форме коронавируса:

“Невысокая температура или температура, которая исчезает на 2-3 день без каких-либо препаратов. Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация“, – рассказал врач.

Жиравецький отметил, что также важно следить за показателями пульсоксиметра. Если сатурация не падает ниже 94, то COVID-19 протекает в легкой форме.

Что касается больного горла, уточняет медик, если боль сильная и продолжается несколько дней, то часто болезнь переходит в тяжелую форму. Иногда она осложняется бактериальными инфекциями.

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Легкая форма COVID наблюдается в основном у молодых пациентов, а бессимптомная форма встречается очень редко. Точно определить, болел ли человек коронавирусом, может только тест на антитела, добавил Жиравецький.

Ранее сообщалось, что Киев выделит 140 млн грн по покупку COVID-вакцин. Кличко уже ведет переговоры.