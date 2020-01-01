Жителя Полтавщины похоронили при жизни по ошибке

О своей якобы смерти мужчина узнал от полицейских, которые остановили его за нарушение ПДД.

Константин Джеджеря был "похоронен" при жизни кадр из видео

В Полтавской области селянин был официально похоронен при жизни. Доказывать, что он еще жив, 37-летний Константин Джеджеря вынужден был через прокуратуру. Об этом говорится в сюжете канала “Суспільне“.

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О своей “смерти“ житель Полтавщины узнал от полицейских. За два дня до своего рождения он был остановлен полицией за нарушение ПДД. Тогда-то полицейские и сообщили мужчине, что первая городская больница еще в ноябре 2019 года выдала свидетельство о его смерти от пневмонии.

Как выяснилось впоследствии, в могиле, на которой есть табличка с именем Константина Джеджеры, похоронен его родной брат.

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Врачи рассказали, что когда больного доставили в больницу, он назвал данные своего брата, а на утро скончался. В документах следователи указали именно их, не потрудившись подтвердить личность умершего.

“Сведения в Единый реестр досудебных расследований вносились на основании информации, указанной в медицинской карточке стационарного больного КП “Первая городская клиническая больница Полтавского городского совета“, - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Полтавщины Дмитрий Поздняков.

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Почему покойный брат Константина так поступил, понять нетрудно. В момент госпитализации мужчина находился в розыске по уголовному делу, поэтому назвал не свои данные. В полиции проверять эту информацию не стали и по факту его смерти закрыли уголовное дело. Теперь это решение прокуратура признала незаконным.

Напомним, ГБР завело дело на детектива НАБУ за финансовые махинации. Работнику антикоррупционного ведомства грозит статья за подлог.