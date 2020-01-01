В Украине уровень преступности снизился на 17%, - Клименко

Полиция отчиталась о своей работе в 2020 году.

В 2020 году в Украине общий уровень преступности по сравнению с 2019 годом снизился на 17%. Об этом на заседании ведомственной коллегии МВД рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Чаще всего украинцы в прошлом году нарушали масочный режим, который является одной из мер борьбы с пандемией коронавируса.

Клименко сообщил, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом в нашей стране количество грабежей снизилось на 33%, краж – на 30%, а разбоев – на 29%. В суды направили 92 тысячи обвинительных актов.

В 2020 году следователи окрыли 335 тысяч уголовных производств. Правоохранители за прошедший год раскрыли 164 тысячи преступлений. Уровень раскрытия убийств – 95%, тяжких телесных повреждений – 97%, а изнасилований – 98%.

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Кроме того, полиция в 2020 году выявила и ликвидировала 353 организованные преступные группы. Они совершили более 3,5 тысячи преступлений.

Напомним, в Винницкой и Киевской областях полицейские задержали четырех участников вооруженной банды, которые подрывали банкоматы и забирали из них деньги.