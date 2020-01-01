В Ровно роженица ехала в больницу с полицией и мигалками

Оперативники помогли освободить дорогу, чтобы довезти женщину в медучреждение.

Инцидент произошел в Ровно. Там будущим родителям помогли добраться до больницы полицейские из роты спецназначения.

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Об этом сообщает ГУНП в Ровенской области.

Супруги приехали погостить к родителям в поселок Млинов. Беременной женщине стало плохо, после чего в местной больнице посоветовали срочно везти ее в областной центр.

Когда мужчина подъезжал к Ровно, как раз был час пик. Будущий отец был в отчаянье, поняв, что ехать придется долго, а жене нужна экстренная помощь.

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На ул. Дубенской мужчина увидел полицейский экипаж и обратился к правоохранителям. Спецназначенцы быстро включили проблесковые маячки и сирену, в результате чего супружескую пару удалось оперативно сопроводить в медучреждение. Житель Ровно еще и на следующий день звонил, чтобы еще раз сказать спасибо за помощь полиции.

Напомним, ранее мы писали, что жителя Полтавщины похоронили при жизни по ошибке.

