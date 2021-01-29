Украина ввела санкции против Китая: Указ президента

Под санкции подпадают несколько компаний из КНР.

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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Применены ограничительные меры сроком на три года против:

гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,

компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),

компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),

компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),

компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

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Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Как пишет “Экономическая правда“, речь идет о китайских инвесторах “Мотор Сич“. Ранее против них ввели санкции США.

Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях. МИД Украины обязан проинформировать западных партнеров о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.