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Украина ввела санкции против Китая: Указ президента

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Под санкции подпадают несколько компаний из КНР.
Зеленский ввел санкции против китайцев
Зеленский ввел санкции против китайцев
president.gov.ua

Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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Применены ограничительные меры сроком на три года против:

  • гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,
  • компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),
  • компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),
  • компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),
  • компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

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Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Как пишет “Экономическая правда“, речь идет о китайских инвесторах “Мотор Сич“. Ранее против них ввели санкции США.

Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях. МИД Украины обязан проинформировать западных партнеров о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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Теги: санкции, Китай, президент, Зеленский
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