Украина ввела санкции против Китая: Указ президента
Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
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Применены ограничительные меры сроком на три года против:
- гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина,
- компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова),
- компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР),
- компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР),
- компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).
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Украина применила санкции в виде блокирования активов: временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом; ограничения торговых операций; ограничения, частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Как пишет “Экономическая правда“, речь идет о китайских инвесторах “Мотор Сич“. Ранее против них ввели санкции США.
Напомним, Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях. МИД Украины обязан проинформировать западных партнеров о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.