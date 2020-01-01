Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут зарабатывать, как в Польше

Рост средних зарплат - "важнейшая задача, которую ставит правительство", заявил премьер-министр.

Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут хорошо зарабатывать Unsplash

Средние зарплаты украинцев должны вырасти до уровня "как в Польше или Словакии" уже к 2030 году. Об этом в субботу, 30 января, на своей странице в Facebook заявил глава украинского правительства.

Он отметил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен.

"Важнейший задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - написал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet