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Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут зарабатывать, как в Польше

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Рост средних зарплат - "важнейшая задача, которую ставит правительство", заявил премьер-министр.
Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут хорошо зарабатывать
Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут хорошо зарабатывать
Unsplash

Средние зарплаты украинцев должны вырасти до уровня "как в Польше или Словакии" уже к 2030 году. Об этом в субботу, 30 января, на своей странице в Facebook заявил глава украинского правительства. 

Он отметил, что в декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривен.
 
"Важнейший задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - написал Денис Шмыгаль. 
 
Ранее сообщалось, что в Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 гривен.
 
Также сообщалось, что Рада обязала Кабмин подготовить изменения в Бюджет-2021. Правительство должно увеличить расходы на субсидии и пересмотреть социальные нормативы, необходимые для их получения.

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Теги: работа, зарплаты, украинцы, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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