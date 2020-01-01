За сутки боевики в ООС стреляли пять раз и ранили двух бойцов

Обстановка на фронте остается контролированной военными.

За сутки боевики пять раз нарушили тишину facebook.com/pressjfo.news

В течение минувших суток, 30 января, в зоне боевых действий было зафиксировано пять нарушений режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, оккупанты проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. Там боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате были ранены двое военнослужащих. Защитников оперативно доставили в медучреждение, где они получают необходимую помощь.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группы Север, близ населенного пункта Золотое-4, сепаратисты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

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Военные нанесли ответный удар, также открыв огонь по позициям оккупантов. О фактах нарушения режима прекращения огня было сообщено ОБСЕ.

В начале текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений тишины не было. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.

