За сутки боевики в ООС стреляли пять раз и ранили двух бойцов
В течение минувших суток, 30 января, в зоне боевых действий было зафиксировано пять нарушений режима перемирия.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, оккупанты проявили активность в районе ответственности тактической группы Восток. Там боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате были ранены двое военнослужащих. Защитников оперативно доставили в медучреждение, где они получают необходимую помощь.
На этом же направлении, в пригороде Авдеевки противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактической группы Север, близ населенного пункта Золотое-4, сепаратисты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
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Военные нанесли ответный удар, также открыв огонь по позициям оккупантов. О фактах нарушения режима прекращения огня было сообщено ОБСЕ.
В начале текущих суток, 31 января, вдоль всей линии разграничения нарушений тишины не было. Обстановка на фронте остается контролированной украинскими бойцами.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.