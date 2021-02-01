В Украине выявили минимум новых случаев COVID с августа

Продолжают болеть более 174 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 31 января, медики подтвердили 2 030 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это минимум новых случаев с 27 августа 2020 года, когда было зафиксировано 1 974 заражений.

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Состояние здоровья 1 103 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Ивано-Франковской области (+297), Киеве (+160), Николаевской (+152), Львовской (+146) и Закарпатской (+127) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+3), Луганской (+20) и Херсонской (+20) областях. Среди заболевших есть 71 ребенок и 65 медиков.

Украинские медики вчера провели 12 825 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 9 873. Всего с начала пандемии сделали 6 257 875 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 221 485 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 023 915 человек (5 131 – за минувшие сутки), а 22 768 – умерли (61 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 174 802 человека.

Ранее Кабинет министров Украины опубликовал план вакцинации от коронавируса. Первыми будут вакцинировать медиков и военнослужащих.