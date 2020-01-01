Украина получит вакцины от COVID через две недели

В первой партии будет 117 тысяч доз вакцины.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получит первую партию вакцины от коронавируса через две недели. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

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"Украина вошла в число стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - сказал Иващенко.

По его словам, сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BionTech.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с тремя американскими компаниями о поставках вакцины от коронавируса. Это компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Главные вопросы на переговорах - надежность и цена лекарств.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2021 года было подтверждено 1 221 485 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 023 915 человек, а 22 768 – умерли.