ВМС Украины и США тренировались в акватории Черного моря
ВМС Украины и США провели тренировку в акватории Черного моря для обеспечения совместимости во время выполнения операций. Подробности передает пресс-служба Командования ВМС ВСУ.
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В сообщении указывается, что в тренировках типа PASSEX были задействованы американский эсминец, корабль обеспечения, украинская тактическая группа и морская авиация.
Целью мероприятия являлось обеспечение безопасности в регионе Черного моря, а также улучшение обучаемости и совместимости ВМС США и Украины для проведения будущих международных операций. Элементы тренировки полностью соответствовали стандартам и процедурам НАТО.
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В ВМС ВСУ также отметили, что прошедшее обучение является только первым из всех запланированных.
“Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство. Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности, – заявил командир американского ракетного эсминца Томас Ралстон.
Ранее сообщалось, что российский Су-24 пролетел рядом с эсминцем США.