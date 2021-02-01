Зеленский рассказал, как бы он остановил агрессию РФ в 2014 году

Зеленский уверен, что конфликт можно было закончить еще семь лет назад.

Президент Владимир Зеленский уверен, что он не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял Украину. Данное заявление он сделал в интервью программе “Axios“, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил, что хочет видеть вопрос Крыма в повестке дня переговоров в нормандский формате, который сейчас переживает период стагнации, и к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

“Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: “Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория?“, - рассказал Зеленский.

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Действующий президент отметил, что он не допустит того, чтобы о Крыме “забыли“. При этом Зеленский уверен, что будь он президентом в 2014 году, то остановил бы российскую агрессию еще в Крыму.

“Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда “зеленых человечков“ не пустили. А если бы не пустили туда “зеленых человечков“, то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю“, - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что “Нормандия” – это хорошо, но должно быть что-то еще. Президент считает, что, помимо “нормандского”, нужно ввести еще какой-то другой формат переговоров.