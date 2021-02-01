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Зеленский рассказал, как бы он остановил агрессию РФ в 2014 году

Комментариев: 6
Зеленский уверен, что конфликт можно было закончить еще семь лет назад.
Зеленский уверяет, что готов был умереть за Крым
Зеленский уверяет, что готов был умереть за Крым
Штаб ООС

Президент Владимир Зеленский уверен, что он не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял Украину. Данное заявление он сделал в интервью программе “Axios“, которое опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский отметил, что хочет видеть вопрос Крыма в повестке дня переговоров в нормандский формате, который сейчас переживает период стагнации, и к которому президент хотел бы привлечь нового главу США Джо Байдена.

“Когда я приехал на первую встречу нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: “Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория?“, - рассказал Зеленский.

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Действующий президент отметил, что он не допустит того, чтобы о Крыме “забыли“. При этом Зеленский уверен, что будь он президентом в 2014 году, то остановил бы российскую агрессию еще в Крыму.

“Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда “зеленых человечков“ не пустили. А если бы не пустили туда “зеленых человечков“, то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю“, - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что “Нормандия” – это хорошо, но должно быть что-то еще. Президент считает, что, помимо “нормандского”, нужно ввести еще какой-то другой формат переговоров.

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Теги: Зеленский, президент, российская агрессия, аннексия Крыма, конфликт на Донбассе
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Комментариев (6)
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Духовный_скреп    01.02.2021, 15:10
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Ты уже и коррупцию победил,всех воров пересажал и руки поотрубывал.
Брюква_и_Клюква    01.02.2021, 14:46
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Забавно читать, как неоднократно косивший от армии сцыкун собрался умирать на войне.
colavova    01.02.2021, 14:46
Оценка:  0
colavova
а то, что в феврале 2014 в Украине не было Президента, бубочка не помнит?
Мока    01.02.2021, 14:55
Оценка:  +5
Мока
По Конституции вся власть была у Турчинова! А он слабак трусливый оказался. Если бы ,,человечков,, в Крыму прижили вовремя, то все было по другому
ionium    01.02.2021, 15:18
Оценка:  0
ionium
100% правы.
Duster    01.02.2021, 15:18
Оценка:  0
Duster
а без всебывмэрлы никак?
риторический вопрос: если бы не размайданили страну, была бы агрессия?
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