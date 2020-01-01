Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине за год четыре раза пытались продать детей

Комментариев: 0
Малышей намеревались продать внутри страны и за границу.
За год полиция разоблачила 4 попытки торговли детьми
За год полиция разоблачила 4 попытки торговли детьми
depositphotos.com

В 2020 году в Украине зафиксировали четыре попытки торговли детьми.

Читай также: Под Киевом задержали нелегальных торговцев оружием

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент миграционной полиции ГУНП.

Так, 2 случая выявили сотрудники Запорожского подразделения. Одного ребенка хотели продать за границу, второго внутри страны.

Также еще по одному случаю разоблачили в Донецкой и Хмельницкой областях. Детей пытались продать на территории Украины.

Читай также: Спецоперация на Харьковщине: изъято 200 кг наркотиков

Кроме того, в минувшем году злоумышленники под прикрытием программы суррогатного материнства за деньги вывозили за рубеж младенцев. Противоправную деятельность остановили киевские оперативники. 

В январе 2021 года в Днепре 40-летняя суррогатная мать родила сына, чтобы продать.

В 2019 году, как и в 2020-м, было зарегистрировано 4 попытки продать детей. Фигуранты на Днепропетровщине и в Хмельницкой области промышляли внутри страны, на Львовщине и в Киеве организовывали торговлю за границей. Также в 2019 году на Запорожье директор интерната торговал воспитанниками как рабсилой.

Напомним, ранее мы писали, что в Сумской области банда воровала нефть из государственной трубы.

Поделись:
Теги: торговля детьми, ГУНП, дети, продажа, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь