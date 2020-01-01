В Украине за год четыре раза пытались продать детей
В 2020 году в Украине зафиксировали четыре попытки торговли детьми.
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Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент миграционной полиции ГУНП.
Так, 2 случая выявили сотрудники Запорожского подразделения. Одного ребенка хотели продать за границу, второго внутри страны.
Также еще по одному случаю разоблачили в Донецкой и Хмельницкой областях. Детей пытались продать на территории Украины.
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Кроме того, в минувшем году злоумышленники под прикрытием программы суррогатного материнства за деньги вывозили за рубеж младенцев. Противоправную деятельность остановили киевские оперативники.
В январе 2021 года в Днепре 40-летняя суррогатная мать родила сына, чтобы продать.
В 2019 году, как и в 2020-м, было зарегистрировано 4 попытки продать детей. Фигуранты на Днепропетровщине и в Хмельницкой области промышляли внутри страны, на Львовщине и в Киеве организовывали торговлю за границей. Также в 2019 году на Запорожье директор интерната торговал воспитанниками как рабсилой.
Напомним, ранее мы писали, что в Сумской области банда воровала нефть из государственной трубы.