На Донбассе пропал украинский солдат: известны подробности

Инцидент произошел 28 января.

В районе проведения Операции объединенных сил во время дежурства пропал украинский военнослужащий. По предварительной информации, он находится на временно оккупированной территории. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

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На данный момент известно, что инцидент произошел 28 января. Вечером во время проверки личного состава не досчитались одного солдата. Он нес службу на взводном опорном пункте. Оружие и боеприпасы остались на месте.

Военная служба правопорядка и правоохранители сразу организовали поиски пропавшего военнослужащего. Однако, они результата не дали. Есть основания считать, что сейчас исчезнувший боец находится на временно оккупированной территории.

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Сослуживцами пропавший украинский боец характеризуется как спокойный и уравновешенный человек, конфликтов у него ни с кем не было.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что он не допустил бы оккупацию Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял Украину.