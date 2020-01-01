Президент назвал свое видение Украины на мировой арене - Подоляк

Советник главы ОП прокомментировал большое интервью президента.

"РФ в рамках Нормандского формата практически не выполняет свои обязательства", - отметил советник Facebook

В интервью программе Axios президент Владимир Зеленский заявил о желании привлечь президента США Джо Байдена в Нормандский формат для прекращения войны на Донбассе и возврата временно оккупированных территорий. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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“Глава государства озвучил идею перейти на более интенсивный этап в отношениях с Соединенными Штатами. Владимир Зеленский отметил недопустимость вмешательства в выборы любой страны, что является позицией нынешней украинской власти. А любой, независимо от должностей и статуса, кто из личных инициатив решался на такие вмешательства, должен отвечать за подобные действия“, - подчеркнул Подоляк.

Также советник главы ОП напомнил о заявлении президента по созданию площадки для возврата Крыма. По его мнению, данный вопрос нужно актуализировать.

Президент убежден, что Украина должна стать членом НАТО, причем равноправным. А страны, которые декларируют поддержку Украине, должны способствовать этому процессу, - заявил он

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“Равноправие важно для главы государства и в том контексте, что это, например, не заставляло бы Украину просить о помощи в получении вакцины от Covid-19. Поскольку, к сожалению, Украина не в приоритете стран, которые получат вакцину сразу“, - отметил Михаил.

“Президент также коснулся темы отношений с такой великой державой, как Китай. Он отметил, что в Украине не чувствуют, что Китай является геополитической угрозой. Он приветствует китайские инвестиции в Украину, и при этом подчеркнул, что Украина не имеет права продавать контрольный пакет управления своими стратегическими оборонными предприятиями любой стране, независимо от ее названия“, - подытожил Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе Axios на американском телеканале HBO.