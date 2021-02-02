"Участие США в “нормандии” не обрадует Путина", - Кулеба

Глава МИД рассказал, при каком условии Америка сможет присоединиться к “нормандским” переговорам.

США может стать участником переговоров “нормандского формата”, если будет достигнуто согласие между его действующими членами.

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Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телешоу Свобода слова.

Министр иностранных дел отметил, что США с 2014 года поддерживали Украину в противостоянии с агрессией РФ. При этом диппредставитель добавил, что у него есть все основания полагать, что сейчас Америка включится еще активнее, но пока не понятно, в каком формате.

В то же время Кулеба пояснил, что США станут полноценным участником “нормандии” только если остальные государства это одобрят. Но при этом, по его словам, вряд ли Россия пойдет на это.

Давайте не забывать о том, что есть один человек, которого точно не сделает счастливым участие США во встречах “нормандского формата”. Это президент Российской Федерации Владимир Путин, - отметил Дмитрий Кулеба.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, “нормандский формат” переживает стагнацию. В то же время глава ОП Андрей Ермак считает, что переговоры по Донбассу “нормандской” четверки нельзя назвать тупиковыми.

Напомним, также мы писали, что Кулеба сообщил о готовности к диалогу с Лукашенко.

