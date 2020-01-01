На Хмельнитчине задержали банду фальшивомонетчиков

Подозреваемые занимались изготовлением, передачей и сбытом фальшивых денег.

На Хмельнитчине правоохранители задержали банду фальшивомонетчиков. Было проведено 18 обысков и изъято сотни тысяч фальшивых гривен, доллары, евро, оружие и наркотики. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, организовали преступную схему 38-летний житель Хмельницкого района, который ранее был судим за убийство и в криминальном мире считается “смотрящим“, и 32-летний одессит, ранее судимый на незаконное обращение с оружием.

Фото одного из задержанных Нацполиция

В Хмельницком и Одессе “организаторы“ находили ранее судимых исполнителей. В основном фальшивомонетчики изготавливали купюры в 500 грн.

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Во вторник, 2 февраля, была проведена масштабная операция по задержанию членов группировки. Полиция провела 18 обысков, изъяла сотни тысяч гривен, доллары, евро, специальное оборудование, наркотики и оружие.

Изъятые предметы для создания фальшивых денег Нацполиция

Теперь обвиняемым угрожает тюремное заключение на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали лиц, обстрелявших автомобиль на Оболони.