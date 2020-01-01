В Украине назначен новый глава Совета Европы

Кандидатура утверждена и одобрена официальным Киевом.

Совет Европы (СЕ) представил нового руководителя своего офиса в Украине.

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Об этом сообщается в Facebook-сообществе постоянного представительства Украины при СЕ.

Уточняется, что главой украинского ведомства стал датчанин Стен Норлов. О его назначении уведомила главный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич.

По данным постоянного представителя Украины в СЕ Бориса Тарасюка, официальный Киев одобрил назначение. Дипломата поздравили со вступлением в должность.

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Также назначение приветствовала Турция. В то же время специальный советник генерального секретаря по вопросам Украины Режи Брий сложил полномочия.

Отметим, что офис Совета Европы в Украине открылся 6 октября 2006 года. Его функция состоит в том, чтобы координировать проекты в поддержку членства Украины в СЕ.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба сообщил о готовности к диалогу с Лукашенко.

