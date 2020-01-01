В Украине более 5 тысяч новых случаев COVID

Продолжают болеть более 150 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 3 февраля, подтвердили 5 082 новых случая COVID-19, сообщило в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.

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Состояние здоровья 1 893 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Хмельницкой (+429), Ивано-Франковской (+354) областях, в Киеве (+342), а также во Львовской (+308) и Харьковской (+299) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+25), Херсонской (+55) и Луганской (+77) областях. Среди заболевших есть 258 детей и 220 медиков.



Украинские медики вчера провели 42 112 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 076. Всего с начала пандемии сделали 6 324 775 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 232 246 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 055 406 человек (9 933 – за минувшие сутки), а 23 229 – умерли (140 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 153 611 человек.

Напомним, что в Украине план вакцинации населения изменят ради президента Владимира Зеленского. Он должен первым вакцинироваться от коронавируса, чтобы повысить доверие к вакцине.