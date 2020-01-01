Тарифные протесты поддержали 89% украинцев – опрос

36% людей уверены, что ответственность за тарифы несет Кабмин.

Большинство украинцев поддерживают тарифные протесты. При этом всего 10% высказались против. На это указывают данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“.

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Так, “за“ тарифные протесты выступили 89% опрошенных. Количество неопределившихся составляет всего 1%.

36% граждан уверены, что ответственность за повышение тарифов в Украине несет Кабинет министров. 29% назвали ответственной Верховную Раду. А 24% считают, что тарифы зависят от президента.

Данные опроса Рейтинг

Согласно соцопросу, тарифные протесты больше поддерживают люди в возрасте от 40 до 59 лет, а также возрастная категория 60+ лет. Также большую симпатию митингам высказали жители южных и западных регионов государства.

Данные опроса Рейтинг

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Опрос проводился со 2 по 3 февраля по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой проходит митинг против COVID-вакцинации в стране.