Названа причина смертельного пожара в больнице Запорожья

Директор медучреждения озвучил предварительную версию возгорания.

Пожар в Областной инфекционной больнице Запорожья произошел из-за возгорания медицинского оборудования. Об этом во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сказал директор медучреждения Владимир Шинкаренко, пишет Укринформ.

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“Следствие устанавливает причины пожара. Но предварительно можно сказать, что причиной стало возгорание медицинского оборудования“, - сказал Шинкаренко.

Как сообщает издание, пожар случился в корпусе, где лечат коронавирусных больных. Информация о возгорании поступила в Службу “101“ в 23:25. На место происшествия прибыли 60 спасателей, 16 единиц пожарной техники.

На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² произошло возгорание. Во время ликвидации были спасены восемь человек, но найдены четыре тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения и трое пациентов, - рассказал председатель ОГА Александр Старух.

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Всего в корпусе находилось 29 человек. Однако именно на первом находились “коронавирусные“ больные на искусственной вентиляции легких. Спасатели выносили их на руках и поддерживали дыхание с помощью медицинской “груши“.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:19.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин пожара.

Напомним, названо имя врача, погибшей во время пожара в больнице Запорожья. Ольга Глива до конца спасала пациентов.