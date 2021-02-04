Зеленский укрепил свой контроль над армией
Президент своим указом увеличил число военных должностей, на которые будет назначать людей самолично.
Президент Владимир Зеленский расширил перечень военных должностей, на которые назначение осуществляет лично глава государства. Об этом говорится в указе №44/2021 “О внесении изменения в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516“, который Зеленский подписал в среду, 3 февраля.
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Согласно документу, президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженные силы Украины на такие должности:
- первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;
- главный инспектор Министерства обороны Украины;
- генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;
- директора департаментов Министерства обороны Украины;
- первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;
- директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;
- заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
- заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;
- начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;
Читай также: ВМС Украины и США тренировались в акватории Черного моряначальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);
- заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;
- командующие войск оперативных командований;
- командующие воздушных командований;
- командующий морской пехоты;
- начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
- атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Напомним, Зеленский назначил срочную проверку боеготовности войск на Донбассе. По результатам проверки обещают сделать надлежащие выводы.