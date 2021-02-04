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Зеленский укрепил свой контроль над армией

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Президент своим указом увеличил число военных должностей, на которые будет назначать людей самолично.
Зеленский расширил свои полномочия главнокомандующего
Зеленский расширил свои полномочия главнокомандующего
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский расширил перечень военных должностей, на которые назначение осуществляет лично глава государства. Об этом говорится в указе №44/2021 “О внесении изменения в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516“, который Зеленский подписал в среду, 3 февраля.

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Согласно документу, президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженные силы Украины на такие должности:

  • первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;
  • главный инспектор Министерства обороны Украины;
  • генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;
  • директора департаментов Министерства обороны Украины;
  • первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;
  • директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;
  • заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
  • заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;
  • начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;

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    начальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);
  • заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;
  • командующие войск оперативных командований;
  • командующие воздушных командований;
  • командующий морской пехоты;
  • начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
  • атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, Зеленский назначил срочную проверку боеготовности войск на Донбассе. По результатам проверки обещают сделать надлежащие выводы.

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Теги: ВСУ, Минобороны, Зеленский, президент, указ
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Комментариев (1)
hyerwwser    04.02.2021, 14:42
Оценка:  -22
hyerwwser
Узурпация власти карликовым контраЗЕптивом продолжается.Но служил ли этот пол-метровый Говнокомандующий в армии?Разве что в WOT,да и то недолго.Таких даунов и там сразу с говном мешают.)))))))
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