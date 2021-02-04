Здание от людей защищает полиция.

Активисты требуют закрыть еще один ТВ-канал: Начались потасовки Кадр из видео

В Киеве активисты требуют закрыть еще один телеканал “НАШ“. Под зданием начались потасовки и первые задержания. Подробности передает Максим Назаров в своем Telegram-канале, а также PavlovskyNews и СМИ с места событий.

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По имеющимся данным, здание ТВ-канала “НАШ“ от активистов охраняет полиция и сотрудники Нацгвардии. Во время мероприятия произошел конфликт между правоохранителями и митингующими. Люди хотели попасть в здание, но их не пустили.

В результате, силовики задержали около 5 человек. В полиции эту информацию пока официально не подтвердили.

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По последним данным, лидер националистов Евгений Карась устроил перепалку с сотрудниками канала, используя крик и матерные выражения. Он также пообещал устроить на ведущих “сафари“.

Стоит отметить, что ситуация под телеканалом уже нормализовалась. Проезд на дороге снова открыли, у здания продолжает дежурить полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве также проходит протест ФОПов. Они приехали в Конча-Заспу.