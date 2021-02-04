Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Активисты требуют закрыть еще один ТВ-канал: Начались потасовки

Комментариев: 9
Здание от людей защищает полиция.
Активисты требуют закрыть еще один ТВ-канал: Начались потасовки
Активисты требуют закрыть еще один ТВ-канал: Начались потасовки
Кадр из видео

В Киеве активисты требуют закрыть еще один телеканал “НАШ“. Под зданием начались потасовки и первые задержания. Подробности передает Максим Назаров в своем Telegram-канале, а также PavlovskyNews и СМИ с места событий.

Читай также: Под Радой в Киеве митингуют против COVID-вакцинации

По имеющимся данным, здание ТВ-канала “НАШ“ от активистов охраняет полиция и сотрудники Нацгвардии. Во время мероприятия произошел конфликт между правоохранителями и митингующими. Люди хотели попасть в здание, но их не пустили.

В результате, силовики задержали около 5 человек. В полиции эту информацию пока официально не подтвердили.

Читай также: Нацкорпус устроил флэшмоб у офиса попавшего под санкции канала

По последним данным, лидер националистов Евгений Карась устроил перепалку с сотрудниками канала, используя крик и матерные выражения. Он также пообещал устроить на ведущих “сафари“.

Стоит отметить, что ситуация под телеканалом уже нормализовалась. Проезд на дороге снова открыли, у здания продолжает дежурить полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве также проходит протест ФОПов. Они приехали в Конча-Заспу.

Поделись:
Теги: телеканал, полиция, протест, националист, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
ffdbff    04.02.2021, 15:44
Оценка:  -22
ffdbff
А почему нет реакции этих престарелых педиков из ЕС, что там ихние высокие стандарты демократии и свободы слова на укро-помойку не распространяются?
sebax    04.02.2021, 16:19
Оценка:  +1
sebax
І дійсно! Сходи у кремль поскаржся чи напиши листа чємбєрлєну
БЕЗУМЕЦ+    04.02.2021, 15:29
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
Канал "Их" - им в анал.
SAId    04.02.2021, 15:17
Оценка:  +5
SAId
слишком вольготно чувствует себя пятая колона ...безнаказанно..
shk67    04.02.2021, 15:12
Оценка:  +9
shk67
И мураева подвесить рядом с мертвячуком!
nelci    04.02.2021, 15:08
Оценка:  -25
nelci
Интересная ситуация, активисты лучше разбираются во внутренней и внешней политике, чем Президент и госслужбы?
sebax    04.02.2021, 15:18
Оценка:  +4
sebax
3 рубліка
hyerwwser    04.02.2021, 15:07
Оценка:  -24
hyerwwser
В любой европейской стране этот карась-пидopась со своими"сестричками"уже обслуживали бы сокамерников в петушином кутке местной тюрьмы.Но у нас при власти находятся такие же псевдопатриотичные,проамерикански е пидоpaси,которые и являются заказчиками этого беспредела.Вывод:пидоpaceй этих нужно менять.
sebax    04.02.2021, 15:17
Оценка:  +4
sebax
У вас при владі вкорінилось плюгаве непорозуміння, яке вважає себе великим царем
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь