Степанов объяснил, кто попадет в новую "красную" зону карантина

В Украине планируют вновь ввести "красную" карантинную зону.

В Украине планируют вновь ввести “красную“ зону карантина для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “РБК-Украина“.

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Регион или населенный пункт включат в “красную“ зону карантина в том случае, если будет рост более 50% количества госпитализированных зараженных коронавирусом в течение 7 дней или заполненность коек с кислородом составит от 65%.

Решение об усилении карантинных ограничений должна будет принимать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Правда, не совсем понятно, про какую комиссию идет речь, ведь есть общегосударственная комиссия ТЭБ и ЧС и региональные комиссии.

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Карантин “красной“ зоны будет действовать до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что карантин, введенный в Украине из-за пандемии коронавируса, планируют продлить минимум до 30 апреля 2021 года.