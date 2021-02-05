Если врачи откажутся вакцинироваться: МОЗ озвучил позицию

Виктор Ляшко рассказал, как Минздрав смотрит на вопрос врачей-антипрививочников.

В Украине не планируется принудительная вакцинация медиков - только добровольная. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

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“Если где-то будут сигналы, что снимают премии и доплаты за то, что люди не прививаются или не пишут объяснительную, - пожалуйста, сигнализируйте об этом, мы будем коммуницировать с кем нужно и говорить с вашими управленцами, что это недопустимо“, - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что вакцинация нужна медицинским работникам. Поэтому те, кто подписал отказ от прививки, должны еще раз об этом подумать.

Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков. В недельном семинаре будут участвовать лишь 60 человек, которые организовывают вакцинацию на национальном и региональном уровнях.