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Если врачи откажутся вакцинироваться: МОЗ озвучил позицию

Комментариев: 2
Виктор Ляшко рассказал, как Минздрав смотрит на вопрос врачей-антипрививочников.
Виктор Ляшко обещает никого не принуждать
Виктор Ляшко обещает никого не принуждать
кадр из видео

В Украине не планируется принудительная вакцинация медиков - только добровольная. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

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“Если где-то будут сигналы, что снимают премии и доплаты за то, что люди не прививаются или не пишут объяснительную, - пожалуйста, сигнализируйте об этом, мы будем коммуницировать с кем нужно и говорить с вашими управленцами, что это недопустимо“, - сказал Ляшко.

В то же время он отметил, что вакцинация нужна медицинским работникам. Поэтому те, кто подписал отказ от прививки, должны еще раз об этом подумать.

Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов. На первом из них планируется вакцинировать более 300 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков. В недельном семинаре будут участвовать лишь 60 человек, которые организовывают вакцинацию на национальном и региональном уровнях.

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Теги: вакцина, коронавирус, Минздрав, Виктор Ляшко, медики, антипрививочники
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Комментариев (2)
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sjsdsa    05.02.2021, 13:22
Оценка:  -26
sjsdsa
Чудненько, если даже медики не доверяют вашей вакцине то идите вы на)(ер с вашей пиндосовской вакциной.
WTF2wtf    05.02.2021, 13:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Чего истеришь,
говномет путинский?
вас на раше никто не спрашивает ... прикажут - хоть раком станешь и будешь радостно кивать, штатное быдло преступного режима оккупантов и убийц.
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