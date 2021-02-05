Мальчик и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

В Одессе пьяный водитель устроил ДТП с автобусом и сбил детей Нацполиция

В Одессе пьяный водитель во время движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали двое детей. Подробности передает пресс-служба полиции и патрульной полиции.

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Так, в сообщении указывается, что авария произошла в пятницу, 5 февраля, в районе 08:00. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на перекресток на красный свет. В этот момент на зеленый сигнал светофора совершал движение микроавтобус, в результате чего произошло столкновение.

Из-за удара легковой автомобиль отбросило на пешеходный переход, по которому шли 9-летняя девочка и 8-летний мальчик. Дети получили травмы и были госпитализированы. Известно, что девочка находится в тяжелом состоянии.

Фото с места ДТП Нацполиция

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Правоохранители уточняют, что 20-летний водитель легковушки в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили медики.

В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем женщина сбила на “зебре” троих солдат.