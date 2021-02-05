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В Одессе пьяный водитель устроил ДТП с автобусом и сбил детей

Комментариев: 1
Мальчик и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
В Одессе пьяный водитель устроил ДТП с автобусом и сбил детей
В Одессе пьяный водитель устроил ДТП с автобусом и сбил детей
Нацполиция

В Одессе пьяный водитель во время движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали двое детей. Подробности передает пресс-служба полиции и патрульной полиции

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Так, в сообщении указывается, что авария произошла в пятницу, 5 февраля, в районе 08:00. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на перекресток на красный свет. В этот момент на зеленый сигнал светофора совершал движение микроавтобус, в результате чего произошло столкновение.  

Из-за удара легковой автомобиль отбросило на пешеходный переход, по которому шли 9-летняя девочка и 8-летний мальчик. Дети получили травмы и были госпитализированы. Известно, что девочка находится в тяжелом состоянии.  

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Нацполиция

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Правоохранители уточняют, что 20-летний водитель легковушки в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили медики.  

В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства. На месте работает следственно-оперативная группа.  

Ранее сообщалось, что под Запорожьем женщина сбила на “зебре” троих солдат.  

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Теги: полиция, ДТП, авария, дети, микроавтобус, травмы
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Комментариев (1)
Jonas7    05.02.2021, 13:27
Оценка:  +1
Jonas7
на западе за такое и права лишают, и на зону садят и потом когда выпускают еще не факт что права вернут. А у нас, подобные водители могут вполне как пилоты во второй мировой, зарубки ставить на капоте по сбитым по пьяни пешеходам, суд и права отдаст сразу, и максимум условно даст...
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