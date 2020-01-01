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Под Запорожьем женщина сбила на "зебре" троих солдат

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Военнослужащие госпитализированы. Водительницей занимаются правоохранители.
Под Запорожьем женщина сбила на "зебре" троих солдат
© zp.npu.gov.ua
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Под Запорожьем женщина сбила на "зебре" троих солдат
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В Энергодаре в Запорожской области женщин-водитель сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию 4 февраля около 18 часов. Как предварительно установили правоохранители, женщина-водитель автомобиля “КИА RИО“ 1969 года рождения, двигаясь по улице Курчатова, не соблюла безопасную скорость движения. В результате она сбила троих военнослужащих 19-ти и 20-ти лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье пьяный за рулем устроил ДТП с пострадавшими. Машина вылетела в кювет, водитель и пассажиры в больнице.

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Теги: ДТП, военнослужащие, Энергодар, Запорожская область
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