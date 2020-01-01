Председатель не может попасть на рабочее место в помещение суда.

“Тупицкий продолжает получать зарплату и работать из дома”, - КСУ КСУ / Facebook

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий продолжает работать, но делает это из дома. Он также продолжает получать зарплату. Об этом сообщили в КСУ, передает “Укринформ”.

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В суде заявляют, что указ президента Владимира Зеленского “Об отстранении от должности судьи Конституционного суда” не лишает Александра Тупицкого статуса судьи.

Так как Тупицкий не может попасть в здание КСУ и рабочий кабинет из-за действий работников Управления госохраны, он продолжает работать из дома.

“...выполняет (Тупицкий) служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном суде введен на период карантина”, - говорится в сообщении.

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Выполнение рабочих обязанностей из дома не ограничивает объем трудовых прав Тупицкого, а также предусматривает оплату труда в установленные сроки и в полном объеме.

Кроме того, указанный документ Зеленского не влечет отстранение судьи от должности председателя Конституционного суда, если учитывать законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах Украины уволили судей.