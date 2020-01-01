Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Тупицкий продолжает получать зарплату и работать из дома”, - КСУ

Комментариев: 0
Председатель не может попасть на рабочее место в помещение суда.
“Тупицкий продолжает получать зарплату и работать из дома”, - КСУ
“Тупицкий продолжает получать зарплату и работать из дома”, - КСУ
КСУ / Facebook

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий продолжает работать, но делает это из дома. Он также продолжает получать зарплату. Об этом сообщили в КСУ, передает “Укринформ”. 

Читай также: Названы главные прогульщики в Раде

В суде заявляют, что указ президента Владимира Зеленского “Об отстранении от должности судьи Конституционного суда” не лишает Александра Тупицкого статуса судьи.  

Так как Тупицкий не может попасть в здание КСУ и рабочий кабинет из-за действий работников Управления госохраны, он продолжает работать из дома.  

“...выполняет (Тупицкий) служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном суде введен на период карантина”, - говорится в сообщении.  

Читай также: В ОПУ посоветовали Тупицкому “не метаться“

Выполнение рабочих обязанностей из дома не ограничивает объем трудовых прав Тупицкого, а также предусматривает оплату труда в установленные сроки и в полном объеме.  

Кроме того, указанный документ Зеленского не влечет отстранение судьи от должности председателя Конституционного суда, если учитывать законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя.  

Ранее сообщалось, что в пяти регионах Украины уволили судей.  

Поделись:
Теги: Александр Тупицкий, КСУ, Конституционный суд, работа, Владимир Зеленский, указ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь