В зоне ООС на мине подорвался украинский солдат

Это произошло недалеко от Павлополя.

Сегодня днем, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на неустановленном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. Он получил ранение, сообщила в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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Инцидент произошел недалеко от Павлополя. Солдата оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия прибыло командование воинской части, где проходит службу раненый боец, и рабочая группа военной службы правопорядка. Выясняются все обстоятельства этого происшествия.

Боевики в зоне проведения ООС в последнее время практически сорвали перемирие, заключенное с ними летом 2020 года. За последние дни они убили нескольких украинских военнослужащих.

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Ранее стало известно, что 11 февраля недалеко от села Новомихайловка в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Владислав Лященко 1996 года рождения.