18-летний парень устроил стрельбу в центре Полтавы

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Полтаве полиция установила и задержала 18-летнего местного жителя, который, управляя автомобилем, в центре города открыл огонь из пистолета. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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Полиция получила примерно в 12:00 информацию о том, что из автомобиля, двигавшегося кольцом Корпусного парка в центре Полтавы, стреляли из огнестрельного оружия. На установление правонарушителя немедленно ориентировали все наряды полиции.

Через два часа правоохранители нашли автомобиль и человека, причастного к этому инциденту. Нарушителем оказался 18-летний местный житель. У него изъяли оружие, из которого предположительно были сделаны выстрелы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители задержали трех участников преступной группы из группировки криминального авторитета "Арийца". Сам "Ариец" находится под стражей с 2020 года.