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18-летний парень устроил стрельбу в центре Полтавы

Комментариев: 1
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Момент совершения преступления
Момент совершения преступления
pl.npu.gov.ua

В Полтаве полиция установила и задержала 18-летнего местного жителя, который, управляя автомобилем, в центре города открыл огонь из пистолета. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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Полиция получила примерно в 12:00 информацию о том, что из автомобиля, двигавшегося кольцом Корпусного парка в центре Полтавы, стреляли из огнестрельного оружия. На установление правонарушителя немедленно ориентировали все наряды полиции.

Через два часа правоохранители нашли автомобиль и человека, причастного к этому инциденту. Нарушителем оказался 18-летний местный житель. У него изъяли оружие, из которого предположительно были сделаны выстрелы. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Днепре правоохранители задержали трех участников преступной группы из группировки криминального авторитета "Арийца". Сам "Ариец" находится под стражей с 2020 года.

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Теги: Полтава, парень, оружие, стрельба, уголовное производство
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    12.02.2021, 18:22
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Ну что можно сказать? - долпоёп.
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