В Черном море горел балкер с грузом из Николаева

Пожар тушили несколько часов.

Возле острова Березань, что рядом с Рыбаковкой, загорелся сухогруз Prince 4 (IMO 8512865) под флагом Коморских островов. Судно вышло из Николаева с грузом пшеницы, направляясь в Средиземное море. Конечный порт отгрузки товара неизвестен.

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Как сообщает Думская, пожар возник в одной из кают. Экипаж не смог собственными силами его потушить, поэтому судно подало сигнал бедствия.

Капитан и экипаж отказались покинуть судно — они решили бороться с огнем. Ситуацию осложнял штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В район спасательной операции прибыли буксир и большое спасательное судно, и к полуночи пожар был потушен, экипаж в безопасности.

Один из телеграм-каналов опубликовал видео тушения пожара. Судя по всему, он был довольно масштабным.

Напомним, ранее сообщалось, что под Житомиром горел пассажирский поезд.