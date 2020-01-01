В Черном море горел балкер с грузом из Николаева
Возле острова Березань, что рядом с Рыбаковкой, загорелся сухогруз Prince 4 (IMO 8512865) под флагом Коморских островов. Судно вышло из Николаева с грузом пшеницы, направляясь в Средиземное море. Конечный порт отгрузки товара неизвестен.
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Как сообщает Думская, пожар возник в одной из кают. Экипаж не смог собственными силами его потушить, поэтому судно подало сигнал бедствия.
Капитан и экипаж отказались покинуть судно — они решили бороться с огнем. Ситуацию осложнял штормовой ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В район спасательной операции прибыли буксир и большое спасательное судно, и к полуночи пожар был потушен, экипаж в безопасности.
Один из телеграм-каналов опубликовал видео тушения пожара. Судя по всему, он был довольно масштабным.
Напомним, ранее сообщалось, что под Житомиром горел пассажирский поезд.
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