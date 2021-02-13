Зеленский пообещал урезать полномочия Окружного админсуда Киева

Президент рассказал о реформе.

Уже на следующей неделе народные депутаты Украины смогут начать проработку важных законопроектов относительно функционирования судебной системы, инициированных Зеленским.

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"Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа. Как следствие, общество почувствует справедливость от работы судов в Украине", - сообщили в Офисе президента.

Когда примут первый законопроект, все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, уберут с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

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Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивать на скорейшем их рассмотрении.

"Работа судебной системы должно быть откорректирована. Закон и справедливость должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский встретился с освобожденными из пиратского плена моряками.