Карантин действует до 28 февраля: Ляшко объяснил, что ждет украинцев

Политик назвал дату принятия новых ограничений.

Карантин будет действовать в Украине до 28 февраля. Что ждет людей дальше и вернут ли карантинные зоны, рассказал главный санврач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. Его слова передает “НВ“.

Так, Минздрав планирует вернуть карантинные зоны, однако в обновленном виде. Постановление уже изучает Кабмин, рассказал Ляшко.

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Согласно документу, Украина будет поделена на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности – красная, оранжевая, желтая или зеленая. Постановление будет принято до 18 февраля.

Замглавы Минздрава объяснил, что при зеленой зоне украинцам лишь нужно носить защитные маски. И то, при условии, что это необходимо. Другие карантинные ограничения будут отменены. В желтой зоне развлекательные заведения и заведения общепита смогут работать до 00:00. А в красной зоне карантинные ограничения будут сильными.

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Ее будут вводить в том случае, если в области в течении 3 дней будут наблюдаться минимум два пункта из созданного властями эпидемиологического списка. Оранжевую зону введут, если в течении недели в регионе будет наблюдаться хотя бы один показатель из списка.

По словам Ляшко, дополнительных ограничений при оранжевой зоне не будет. Она направлена на предотвращение эпидемиологической опасности.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко упала COVID-статистика, с 320 новых пациентов до 82.