Украинца ищут 26 спасателей и авиация.

На Закарпатье второй день не могут найти пропавшего туриста ГСЧС / Facebook

На Закарпатье второй день не могут найти туриста, который потерялся. Пресс-служба ГСЧС показала, в каких условиях проходят поиски.

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Известно, что заблудились в горах два человека. По состоянию на 11:30, 14 февраля, один из них уже был найден. Турист находился в районе горы Гимба, что у села Березники. Его состояние здоровья удовлетворительное.

В ГСЧС отмечают, что несмотря на предупреждения, в течении 13 февраля в горах Закарпатья люди терялись 3 раза. Одно из сообщений касалось пропажи 5 человек. Они катались на снегоходах, потеряли ориентир и заблудились. Их нашли только в 03:00.

Фото поисков ГСЧС / Facebook

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Еще один случай произошел с 5 туристами из Киева. Они тоже заблудились в горах во время снегопада. Спасателям удалось их найти в 19:50. Киевлян доставили в одно из сел, где они временно проживают.

Потерянного туриста в районе горы Гимба не могут найти до сих пор. Над его спасанием работают 26 специалистов, 5 единиц техники, вездеход и авиация.

Ранее сообщалось, что с начала недели в Украине ожидается небольшой снег, а затем придут сильные морозы.