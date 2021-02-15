"За то, что уснул": Киевлянка ударила сожителя топором по голове

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Ее сожитель с тяжелой травмой в больнице.

Киевские полицейские задержали женщину, которая ударила сожителя топором по голове. Как информирует пресс-служба полиции, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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В полицию от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Березняковской обнаружен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, оперативные сотрудники и патрульные полицейские.

По прибытию правоохранители выяснили, что накануне мужчина пришел в квартиру сожительницы и уснул. Поведение мужчины не устраивало женщину, которая взяла топор и ударила его по голове.

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45-летнюю правонарушительницу полицейские обнаружили на месте совершения преступления, а пострадавшего с травмой головы врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, работники полиции изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на Харьковщине рецидивист избил женщину сковородой и ограбил. Ранее судимый гражданин получил новый срок за разбой.