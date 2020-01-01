Украина снизила негативное сальдо импорта-экспорта

В год коронакризиса отрицательное сальдо во внешней торговле удалось сократить почти до нуля.

Украина сократила импорт больше, чем экспорт, чем уменьшила отрицательное сальдо slovoidilo.ua

В 2020 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 255,5 млн долларов, что в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов, сообщает Госстат.

Так, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 5 9042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины -13,1%.

Также сообщалось, что Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

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