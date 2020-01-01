Украина снизила негативное сальдо импорта-экспорта
В 2020 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 255,5 млн долларов, что в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов, сообщает Госстат.
Так, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 5 9042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.
Ранее сообщалось, что в минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины -13,1%.
Также сообщалось, что Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet