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Украина снизила негативное сальдо импорта-экспорта

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В год коронакризиса отрицательное сальдо во внешней торговле удалось сократить почти до нуля.
Украина сократила импорт больше, чем экспорт, чем уменьшила отрицательное сальдо
Украина сократила импорт больше, чем экспорт, чем уменьшила отрицательное сальдо
slovoidilo.ua

В 2020 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 255,5 млн долларов, что в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов, сообщает Госстат.

Так, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 5 9042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.

 

Ранее сообщалось, что в минувшем году на Китай приходилась наибольшая доля внешнего оборота Украины -13,1%. 

Также сообщалось, что Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС. После подписания соглашения некоторые категории украинской продукции будут иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

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Теги: экономика, экспорт, Импорт, сальдо, экономика Украины
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Источник: korrespondent.net

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