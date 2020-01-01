В Украине снизилось количество больных коронавирусом

Продолжают болеть более 129 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 15 февраля, подтвердили 3 143 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Продолжают болеть 129 108 человек, что примерно на 3 тысячи больных меньше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 915 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Ивано-Франковской (+621) и Черновицкой (+343) областях, Киеве (+308), а также в Винницкой (+210) и Закарпатской (+204) областях.

Меньше всего – в Херсонской (+6), Кировоградской (+20), Луганской (+26) и Черниговской (+28) областях. Среди заболевших есть 192 ребенка и 179 медиков.

Украинские медики вчера провели 39 401 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР – 18 948. Всего с начала пандемии сделали 6 570 806 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 276 618 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 122 968 человек (6 189 – за минувшие сутки), а 24 542 – умерли (150 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 129 108 человек.

Ранее заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко заявила, что уже более 50% украинцев переболели COVID-19.