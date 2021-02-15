Поставки COVID-вакцины в Украину задерживаются – Степанов

Одна из вакцин, заказанных Украиной, будет поставлена позже обещанного.

Вакцина от коронавируса, поступление которой в Украину планировалось на 15 февраля, будет доставлена позднее. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает “ТСН“.

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Министр также сообщил, что вакцина англо-шведской компании AstraZeneca, которую Украина также должна получить, поступит в Украину ориентировочно 17 или 18 февраля.

“Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Относительно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, сейчас проходят технические моменты по логистике. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине“, - сказал он.

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Степанов отметил, что украинская сторона выполнила все формальности и оплатила поставку.

У нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки, - пояснил министр.

Напомним, ранее Степанов заявил, что к вакцинации все готово. Поступление вакцин ожидается 17-18 февраля и сразу должен начаться процесс иммунизации медиков.