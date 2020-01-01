Арестович рассказал, что Украина предлагает РФ по Донбассу
Украина предложила России несколько компромиссных решений относительно Донбасса.
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Об этом рассказал спикер ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
Наиболее подходящим способом урегулирования конфликта, по словам дипломата, является альтернатива особому статусу региона. При этом Арестович добавил, что этот сценарий возможно воплотить в жизнь только после того, как “ОРДЛО” покинут оккупанты.
Мы предлагаем разные варианты. К примеру, вместо особого статуса России предложен закон о децентрализации и введение особой экономической зоны, - отметил переговорщик.
Арестович пояснил, что на Донбассе после интеграции рассматривается возможность провести децентрализацию. Также регион получит экономические преимущества с особым статусом.
Это будут такие же преференции, как и в других регионах Украины, - уточнил представитель ТКГ.
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Арестович добавил, что из-за агрессии РФ Донбасс лишился дохода и местного самоуправления в целом. При этом для восстановления региона, в частности, его инфраструктуры, создан фонд мирового уровня.
Ранее стало известно, что Украина предложила “золотой мост”, чтобы РФ ушла с Донбасса, но Россия не согласилась.
Напомним, также мы писали, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.