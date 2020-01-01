От Минздрава требуют данные о переговорах с производителями COVID-вакцины

НАБУ ведет расследование о возможных нарушениях при покупке вакцин.

Министерство здравоохранения получило от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин против COVID-19. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Он заявил, что уже дал поручение подготовить все необходимые документы, в течение суток их передадут в НАБУ.

Степанов считает расследование НАБУ по вакцинам "инструментом информационной войны" против него и его команды. Он утверждает, что из-за этого расследования "Украина теряет доверие производителей вакцин".

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 февраля начало досудебное расследование в отношении возможных нарушение при закупке китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Цена этого медпрепарата – 17,85 долларов за дозу.

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Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 16 февраля 2021 года было подтверждено 1 276 618 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 122 968 человек, а 24 542 – умерли.